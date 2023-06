Erfolgreiche Premiere in Nettetal Mundart-Abend „Jüüte slamen“ soll Fortsetzung haben

Nettetal-Hinsbeck · Die Veranstaltung in Hinsbeck war so gut besucht und kam beim Publikum so gut an, dass jetzt schon ein Termin für eine Neuauflage feststeht.

15.06.2023, 16:00 Uhr

Der Vortragsabend in Hinsbeck hatte erfolgreich Premiere. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Heinz Koch

Mundarttexte vortragen – das klingt gleich ein wenig moderner, wenn man es unter dem englischen Begriff „Slam“ laufen lässt. Dominik Douteil und Stephan Pasch vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Hinsbeck haben es getan: „Jüüte slamen“ hieß ein von ihnen organisierter Vortragsabend, und dem war ein volles Haus mit mehr als 40 Besuchern im Dorf- und Spielecafé Jungbrunnen beschert. Die Altersspanne der auftretenden Interpreten reichte von 18 bis 80 Jahre. Sie trugen Gedichte und Texte sowohl von international bekannten Autoren vor, aber auch eigene Werke. Eine Mischung, die alle Besucher zufriedenstellte, wie zumindest der große Applaus zum Abschluss zeigte. Die Senioren unter den Interpreten eröffneten den Abend in Hinsbecker Mundart. Paul Douteil aus Grefrath beispielsweise erzählte über Streiche von Max und Moritz sowie über „De Eselskar“. Das „mittlere“ Alter war vertreten durch den Grefrather Buchhändler Karl Groß, der zwei Texte des seiner Meinung nach zu wenig anerkannten Dichters Robert Gernhardt vortrug. Darunter einen Text, den Gernhardt als Ghostwriter des „Barden“ Otto Waalkes geschrieben hatte und der wegen der verdrehten Sprache für große Heiterkeit sorgte. Zu dieser Altersgruppe gehörten noch zwei Hinsbecker: Rosemarie Roebers, die mit einem plattdeutschen Text von „Rika on Hanes“ aus dem Hinsbecker Lesebuch von Hans Kohnen vortrug, und der Organisator des Gedichtabends, Dominik Douteil, der Werke von Sprachkünstlern wie Christian Morgenstern (Die Trichter) und Literaturnobelpreisträger Hermann Hesse (Stufen) vortrug, aber auch eigene Texte wie „Der Zahnarztbesuch in Hinsbeck“ beisteuerte. Hinzu kamen zwei Schülerinnen mit eigenen Werken: Julina Eckhardt hatte sich in ihrem Vortrag Gedanken zur „Generation Z“ gemacht. Johanna Schäfer ging in ihrem ersten Text auf Freundschaft und Frieden ein, im zweiten auf das Leben als Jugendliche, mit Gedanken zum Leistungsdruck zum Beispiel vor dem Abitur. Beide konnten mit ihren Texten brillieren und bekamen viel Beifall dafür. Die zahlreichen Besucher kamen an diesem Slam-Abend voll auf ihre Kosten, da die Vorträge aufgrund der großen Altersunterschiede der Interpreten ein weites Themenfeld umfassten. Da der Zuspruch sehr positiv war, werden die Organisatoren, wie Dominik Douteil berichtete, am 29. November einen weiteren Abend mit „Jüüte slamen“ durchführen. Zu diesem zweiten Abend sind auch weitere Interpreten willkommen.

(heko)