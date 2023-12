Kriminalität in Nettetal Frau erwischt Kupfer-Dieb mitten in der Nacht

Zwischen Mittwoch, 27. Dezember, und Donnerstag, 28. Dezember, haben erneut Unbekannte Kupferrohre in Nettetal gestohlen. An der Steyler Straße in Kaldenkirchen, die schon früher von Kupfer-Dieben heimgesucht wurde, montierten sie ein Rohr ab und verließen den Tatort unbemerkt.