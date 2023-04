Zwei Unfälle in Nettetal Zwei Radfahrer bei Kollisionen mit Autos verletzt

Nettetal · Bei Zusammenstößen mit Autos sind am Mittwoch, 26. April, zwei Radfahrer in Nettetal leicht verletzt worden. In beiden Fällen, so sagt die Polizei, hätten die Radler Regeln missachtet.

27.04.2023, 15:48 Uhr

Die Polizei berichtet von gleich zwei Fällen, in denen Radfahrer mit Autos zusammengestoßen sind. Foto: dpa/Carsten Rehder

Nach Angaben der Polizei hat sich der erste Unfall am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der Leutherheide / Weberstraße in Leuth ereignet. Ein 33-jähriger Nettetaler fuhr mit seinem Fahrrad auf der Leutherheide und missachtete laut Polizei beim Abbiegen nach links in die Weberstraße das Rechtsfahrgebot und kreuzte die Fahrbahn. Dabei stieß er mit dem Pkw einer 36-jährigen Nettetalerin zusammen, die nach rechts auf die Leutherheide abbiegen wollte. Die 36-Jährige konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Gegen 21.40 Uhr war eine 29-jährige Nettetalerin auf dem Radweg der Süchtelner Straße in Lobberich unterwegs und wollte die Burgstraße kreuzen. Dabei, sagt die Polizei, missachtete sie die Vorfahrt eines 21-jährigen Pkw-Fahrers. Der Nettetaler fuhr mit seinem Auto auf der Burgstraße und näherte sich der Kreuzung. Der 21-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Die 29-Jährige hatte das Licht am Fahrrad nicht eingeschaltet. Beim Zusammenstoß und einem Sturz verletzte sich die Radfahrerin leicht.

(RP)