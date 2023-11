Pilotprojekte in Nettetal Wie Generationentreffs neue Besucher locken wollen

Wie wichtig die Treffs als Forum für soziale Kontakte sind, zeigt auch, was die Stadtverwaltung dazu in einer Vorlage für die Politiker des Sozialausschusses berichtet: „Im Winter 2022/2023 wurden neue Angebote, wie beispielsweise eine gemeinsam gekochte Mittagssuppe geschaffen, um die Sparmaßnahmen (Heizung, Strom, gestiegene Lebenshaltungskosten), zu denen die Bevölkerung aufgerufen war, abzumildern. Viele Senioren fühlten sich an Jahre ihres Lebens erinnert, die durch Mangel gekennzeichnet waren und nutzten die Generationentreffs, um eine unbeschwerte Zeit in Gemeinschaft verbringen zu können. Die Bedeutung der Generationentreffs für die Teilhabe, soziale Integration und Vermeidung von Isolation und Rückzug im Alter ist besonders in krisenhaften Zeiten groß.“