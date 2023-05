Unfall in Nettetal Autos stoßen zusammen – zwei Verletzte

Nettetal-Leuth · Der Zusammenprall der beiden Fahrzeuge war so heftig, dass einer der beiden Wagen auf die Seite kippte. Der Beifahrer in einem der Autos wurde in ein Krankenhaus gebracht.

22.05.2023, 15:21 Uhr

Nach Angaben der Polizei stießen die Wagen an einer Kreuzung zusammen. Foto: Shutterstock/OFC Pictures

Beim Zusammenstoß von zwei Personenwagen sind am Samstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 73-jährige Schwalmtalerin mit ihrem Pkw auf dem Frenkenweg in Leuth unterwegs. An der Kreuzung mit der Heronger Straße habe sie die Vorfahrt des Pkw eines 55-Jährigen missachtet, der die Heronger Straße Richtung Hinsbecker Straße befuhr, berichtete die Polizei weiter. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Pkw der sich auf der Herongener Straße befand, auf die Seite kippte. Die beiden Insassen des vorfahrtberechtigten Fahrzeuges verletzten sich dabei, der Beifahrer musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

(RP)