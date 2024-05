Tatort in Nettetal-Kaldenkirchen Polizei nimmt zwei Männer nach Ladendiebstahl fest

Nettetal-Kaldenkirchen · Polizisten haben am Freitag zwei Männer festgenommen, die gegen 13 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Poststraße gemeinsam einen Diebstahl begangen haben sollen. Einer von ihnen hat Kunden bedroht.

06.05.2024 , 16:55 Uhr

Die Polizei nahm einen der Täter auf der Bahnhofstraße fest. Foto: dpa/Marijan Murat

Laut Polizei wurde einer der beiden Männer dabei beobachtet, wie er Ware in seinen Rucksack steckte. Ein Ladendetektiv und ein Kunde hielten den Mann fest, bis die Polizei eintraf. Zeitgleich durchstreifte der andere Mann den Laden, bedrohte Kunden und Mitarbeiter und flüchtete kurz darauf. Ein Einsatzteam konnte den Flüchtigen wenig später auf der Bahnhofsstraße aufgreifen. Beide Männer unterzogen sich einem freiwilligen Atemalkoholtest, der bei beiden positiv ausfiel. Aufgrund des Tatvorwurfs des versuchten Diebstahls und der Bedrohung wurden beide vorläufig festgenommen.

(hh)