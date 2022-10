Polizeieinsatz in Nettetal : Zwei Männer in Hinsbeck tot aufgefunden

Nettetal-Hinsbeck Die beiden Männer hielten sich in Häusern auf, die von der Stadt Nettetal im Zuge ihrer Überwachungsmaßnahmen von Leiharbeiterunterkünften beobachtet werden.

Ein in Hinsbeck gemeldeter Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit ist am Dienstag, 25. Oktober, in einem Haus an der Hauptstraße in Nettetal Hinsbeck tot aufgefunden worden. Es seien keine Hinweise auf eine Straftat oder eine Selbsttötung gefunden worden, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Einen ähnlichen Fall hatte es bereits in der Woche zuvor gegeben. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Am Freitag, 20. Oktober, sei in einer anderen Unterkunft in Hinsbeck ein 42-jähriger Pole morgens tot im Bett gefunden worden. In dem Haus sei es zuvor schon einmal zu einem Streit gekommen. In diesem Fall war eine Obduktion angeordnet worden. Diese habe ergeben, dass der Mann nachweislich an den Folgen übermäßigen Alkoholkonsum gestorben sei, sagte der Polizeisprecher.