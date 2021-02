Neuerung zum Jahreswechsel : Zwei Grüne in den Gremien der Stadtwerke

Nettetal Die Stadtwerke in Nettetal haben zum Jahreswechsel ihre Gremien neu aufgestellt. Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) wurde zum Mitgeschäftsführer bestellt.

Außerdem wurde im Zuge der Kommunalwahl der Aufsichtsratsvorsitzende des lokalen Energie- und Wasserversorgers neu gewählt. Bereits am 11. Dezember übernahm der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Guido Gahlings (59) den Vorsitz des Stadtwerke-Aufsichtsrats. Gahlings war zuvor bereits langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats. Küsters und Gahlings freuen sich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in den verschiedenen Funktionen.

Auch in Zukunft möchte sich Küsters mit seinen vier wichtigsten Themen Klimaschutz, Wohnen, Mobilität und Stadtförderung beschäftigen. Insbesondere die Digitalisierung in der Verwaltung will er voranbringen. Als Führungskraft aus dem Bankenwesen verfügt er über umfassendes Know-how und langjährige Erfahrungen in Richtung E-Government und nachhaltige Finanzen. In seiner neuen Funktion möchte Küsters die künftigen Entwicklungen der Stadtwerke Nettetal mitbegleiten: „Mit der Klimaschutzsiedlung Juiser Feld betreten wir Neuland und erschließen einen zukunftsträchtigen Geschäftsbereich. Als Stadtwerke gehen wir hier mit einem Projekt voran, das überregionale Strahlkraft hat. Das Energiekonzept mit kalter Nahwärme und weitgehend autarker Energiegewinnung in Nettetal stärkt unsere Rolle als lokaler Versorger.“