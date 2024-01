Unfall in Nettetal 68-Jährige in Hinsbeck schwer verletzt

Am Montag sind um 10.45 Uhr zwei Autos im Kreuzungsbereich der L373 und Landstraße in Nettetal-Hinsbeck zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war eine 53-jährige Nettetalerin mit ihrem Wagen auf der L373 in Richtung Hinsbeck unterwegs. An der Kreuzung wollte sie ihre Fahrt über die Landstraße fortsetzen. Beim Abbiegen nach links sah sie laut Polizei die ihr entgegenkommende 68-jährige Autofahrerin aus Nettetal nicht. Die beiden Autos kollidierten. Die Unfallverursacherin wurde durch den Unfall leicht verletzt, die 68-jährige Beteiligte schwer. Beide Autos waren nicht fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt.