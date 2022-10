Zwei Tatorte in Nettetal : Unbekannte stehlen E-Scooter aus Garage

Nettetal Gleich zwei Diebstähle von E-Scooter in Nettetal hat die Polizei am Montag, 17. Oktober, gemeldet. Die Taten ereigneten sich zwischen Mittwoch, 12. Oktober, und Sonntag, 16. Oktober.

An der Bischof-Peters-Straße in Kaldenkirchen schlugen die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, zu. Der von ihnen erbeutete Scooter befand sich in einer Garage und hat nach Polizeiangaben das Kennzeichen 431-KZF.