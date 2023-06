Polizei ermittelt in Nettetal Zwei Brände in Nettetaler Supermarkt

Nettetal · Am Mittwochabend ist es in der „Kaufland“-Filiale in Nettetal-Lobberich zu zwei kleineren Bränden gekommen. Verletzt wurde niemand. Zumindest in einem Fall handelt es sich um Brandstiftung.

15.06.2023, 15:35 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Patrick Seeger

Gegen 19.15 Uhr entzündeten Unbekannte auf der Damentoilette eine Toilettenpapierrolle, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Reinigungskraft bemerkte das Feuer und löschte den Brand. Nur 45 Minuten später, gegen 20.30 Uhr, brannte der Inhalt eines Mülleimers in dem Supermarkt. Eine Mitarbeiterin löschte den Brand. „Ob auch der Mülleimer absichtlich in Brand gesetzt wurde, ist Teil der Ermittlungen“, erklärte ein Polizeisprecher. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02162 3770.

(mrö)