Ab 2023 in Nettetal Stadt verteilt Geld für sozial tätige Vereine und Institutionen neu

Vereinen und Institutionen der Wohlfahrtspflege will die Stadt Nettetal in diesem Jahr insgesamt bis zu 11.556 Euro an Zuwendungen und Mitgliedsbeiträgen zukommen lassn. Das ist nicht dramatisch viel weniger als im vorigen Jahr, als es 11.814,70 Euro waren, aber diese Mittel werden in 2023 erstmals anders verteilt als in den Vorjahren. Politik und Stadt haben sich auf einen neuen Modus geeinigt, weil sich im Laufe der Jahre auch die Situation bei den Trägern der caritativen Arbeit gewandelt hat. „Nach mehr als zehn Jahren hat sich die Landschaft der Vereine bzw. Hilfsverbände geändert, die seinerzeit unterstützungswürdigen Tätigkeiten stellen sich heute anders dar, auch Refinanzierungen erfolgen in anderer Form, Neugründungen und Auflösungen sind erfolgt“, begründete die Stadt ihren Vorschlag für den neuen Verteilschlüssel.