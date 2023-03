Initiative der Grünen Nettetal soll Zuschüsse für Balkon-Solarmodule geben

In Zeiten heftig gestiegener Energiepreise den Strom mithilfe von Photovoltaiksystemen selbst produzieren – diesen Weg wollen immer mehr Menschen einschlagen. Wer jedoch kein Haus besitzt, mithin nicht so einfach selbst Solarzellen auf dem Dach installieren lassen kann, hat eingeschränkte Möglichkeiten. Doch eingeschränkt heißt nicht, dass es für Mieter in Mehrfamilienhäusern keinen Weg gibt, Strom aus Solarenergie zu ziehen: Es gibt auch Photovoltaik-Module, die auf dem Balkon montiert werden und den erzeugten Strom über eine Steckdose in das Hausnetz einspeisen können. Die Stadt will Nettetaler beim Kauf einer solchen Anlage nun finanziell unterstützen. So hat es der Umweltausschuss des Stadtrates jedenfalls jüngst mehrheitlich beschlossen.