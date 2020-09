Öffentlicher Personennahverkehr in Nettetal : Für Schulweg werden mehr Busse eingesetzt

Öffentlicher Personennahverkehr in Nettetal

Nettetal Die Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen will kurzfristig für eine Verstärkung der Frequenz sorgen. Damit reagiert die Stadtverwaltung direkt auf eine Frage während der Erstwählerdiskussionsrunde mit den Bürgermeisterkandidaten in der Gesamtschule.

Gute Nachrichten für die Schülerinnen und Schüler in Nettetal, heißt es aus dem Rathaus: Um zusätzliche Kapazitäten zu erhalten und der Überlastung der Busse im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) entgegenzuwirken, ist es der Verwaltung der Stadt Nettetal gelungen, für die folgenden Linien jeweils einen zusätzlichen Bus anzufordern:

Damit reagiert die Stadtverwaltung direkt auf eine Frage während der Erstwählerdiskussionsrunde mit den Bürgermeisterkandidaten in der Gesamtschule. Die Stufensprecher der 12, Lucia und Dominic, hatten von einer Petition gesprochen, die sie an die Stadt geschickt hätten. Darin beklagen sie, dass die Busse im ÖPNV auf den Schulwegen zur und von der Schule oft überfüllt seien. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sehen die Schüler diese Situation sehr kritisch.