Unglück in Nettetal-Hinsbeck Staatsanwaltschaft will Gutachten zu Planwagen-Unfall am Vatertag

Neun Verletzte, ein größeres Aufgebot an Rettungskräften und Polizisten und erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen – es war ein ziemlich spektakulärer Unfall, der sich an Christi Himmelfahrt am frühen Nachmittag auf der Wankumer Straße ereignet hat: Auf der abschüssigen Strecke zog ein Traktor einen Planwagen, der mit einer den Vatertag feiernden Gesellschaft besetzt war, Richtung Hinsbeck. Gegen 14.40 Uhr blockierte plötzlich ein Rad an dem Trecker. Der anhängende Planwagen brach seitlich aus und kippte um. Neun Personen im Alter zwischen 30 und 62 Jahren wurden dabei verletzt. So weit scheint das Geschehen nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei klar zu sein. Weiterhin offen ist jedoch, warum das Rad des Traktors blockierte.