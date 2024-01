Ungeklärte Frage in Nettetal Zukunft des Berufskollegs weiter in der Schwebe

Welches Rezept für das Filet gewählt werden kann, hängt auch davon ab, wie sich der Kreis die Zukunft des Förderzentrums West in Hinsbeck vorstellt. Die Schüler der Filiale dort brauchen neue Räume und wie die geschaffen werden können, dafür stehen drei Ideen im Raum: ein Anbau an das bestehende Gebäude, um in Hinsbeck den nötigen Platz zu schaffen, ein Umzug in das von Schülern verlassene Berufskolleg in Lobberich oder auch ein Neubau.