Nettetal : Wenn die Babyboomer in den Ruhestand gehen

Nettetal Referentin beim Wirtschaftsgespräch im Haus Bey war Jutta Rump, Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen.

Wenn jetzt überall über den Mangel an Fachkräften geklagt werde, sich nur wenige Bewerber auf ausgeschriebene Stellen meldeten und deren Qualifikation auch nicht immer die beste sei, so sei das zwar ärgerlich, aber ein noch fast paradiesischer Zustand gegenüber dem, was ab der Mitte des nächsten Jahrzehnts drohe, sagte Jutta Rump beim 39. Wirtschaftsgespräch der Stadt Nettetal im Bistro Haus Bey in Hinsbeck. Denn nach Ansicht der Ludwigshafener Betriebswirtschaftsprofessorin bricht der Run auf Fachkräfte dann richtig los, weil die Babyboomer („die vor 1970 Geborenen“) allmählich in den Ruhestand gehen. „Dann haben Sie Wettbewerb um Arbeitskräfte, wie Sie ihn noch nie erlebt haben“, prophezeite sie ihrern Zuhörern aus meist mittelständisch geprägten Unternehmen. Und erst um 2065/2070 herum werde sich die Situation wieder stabilisieren, was den Bestand betreffe, nicht aber den möglicherweise zusätzlichen Bedarf.