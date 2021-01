Appell an Hundebesitzer in Nettetal : Zu Tode gehetzte Rehe in Ball-Netz entdeckt

Nettetal Am Sportplatz Leutherheide wurden zwei tote Rehe aufgefunden. Sie hatten sich im Ballfangnetz verfangen. Bei der Jagdgenossenschaft vermutet man, dass die Tiere von Hunden gejagt wurden.

Die Jagdgenossen in Nettetal schlagen Alarm. Zwischen dem 28. Dezember und dem 2. Januar sind zwei verendete Rehe gefunden worden. Beide hatten sich im Ballfangnetz des Ascheplatzes am Sportplatz Leutherheide verfangen. Der Sportplatz wird derzeit nicht bespielt, so dass sich die Tierwelt dort neue Räume erobert. Jagdvorsteher Hermann Heinemann aus Breyell vermutet, dass ein Hund das Reh gehetzt hat. Bei Sportplätzen, die wie in Breyell und Schaag etwas außerhalb liegen, sei die Gefahr groß, dass sich Rehe in den Netzen verfangen, wenn sie in Panik fliehen. Hunde, die nicht angeleint sind, können schnell zum Jäger von Rehen werden. Die Jagdgenossen appellieren an alle Hundebesitzer, ihre Hunde in diesem Bereich der genannten Sportplätze nicht unangeleint laufen zu lassen.