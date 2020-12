Unfall mit Sattelschlepper : Zeugen für Unfall in Kaldenkirchen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall mit einem Pkw und einem Sattelschlepper am Montag in Kaldenkirchen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kaldenkirchen An der stark frequentierten Kreuzung Post-/Bahnhofsstraße in Kaldenkirchen knallte es mal wieder. Diesmal stieß ein Sattelschlepper beim Abbiegen mit einem Pkw, der in die gleiche Richtung fuhr, zusammen.

Ein Pkw und ein Sattelschlepper stießen am Montag gegen 10 Uhr auf der Kreuzung Post-/Bahnhofsstraße zusammen. Der Pkw-Fahrer aus Bracht wollte geradeaus Richtung Kölner Straße fahren, der Sattelschlepper bog Richtung Autobahn ab. Da der Unfallvorgang unklar ist, bittet die Polizei Zeugen, sich unter Tel. 02162 3770 zu melden. Verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand.

(hb)