Katholische Kirche in Nettetal Sonntagsmessen fallen weg

Zu den geringfügigen Neuerungen gehört, dass sich der Termin der Breyeller Sonntagsmesse um eine Viertelstunde auf 11.15 Uhr verschoben hat. Die bisherigen Frühmessen jeweils freitags entfallen, bis auf eine „Männermesse“ um 9 Uhr am letzten Freitag eines Monats. Die Messen mit Gedenken an die Verstorbenen an Dienstagabenden ist im Wechsel zwischen Breyell und Schaag unverändert um 19 Uhr. In Leutherheide gibt es nur noch am ersten Sonntag im Monat um 8.15 Uhr eine Messe. In Schaag gibt es sonntags gar keine Messen mehr. Die Vorabendmesse Samstag um 17 Uhr bleibt wie gewohnt, ebenso die Herz-Jesu-Messe alle zwei Monate am ersten Freitag eines Monats. Gesonderte Abstimmungen zu Festen und Anlässen, wie Ostern, Pfingsten, Weihnachten oder Schützenfest müssen mit den jeweiligen Pfarrbüros abgestimmt werden.