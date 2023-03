Nach Neuregelung durch den Bund Immer mehr Nettetaler wollen Wohngeld

Für Haushalte mit geringem Einkommen ist es eine Hilfe, für die Stadtverwaltung bedeutet es mehr Arbeit: Nachdem die Bundesregierung angesichts steigender Energiekosten entschieden hat, die Voraussetzungen für den Wohngeld-Bezug zu verändern und den Kreis der Empfangsberechtigten damit deutlich auszuweiten, ist die Zahl der Anträge darauf auch in Nettetal stark angestiegen. „Im Januar hatten wir rund 130 Anträge, früher waren es in diesem Monat rund 40“, sagt Ina Prümen-Schmitz, Leiterin des städtischen Fachbereichs Soziales. Auch im Februar 2023 sei die Zahl der Anträge auf Wohngeld mit rund 80 doppelt so hoch gewesen wie in früheren Jahren.