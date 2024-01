Gastbeitrag von Bastian Rütten aus Nettetal Warum noch hoffen?

Ich schaue vor die Haustüre und fange bewusst im Kleinen an. Ich sehe die Frau, die Woche für Woche in der Kleiderkammer Dienst tut und so vielen Menschen nicht nur zu Kleidung, sondern zu Würde verhilft. Ich sehe – und das ganz real in Nettetal und an vielen anderen Orten – Menschen die mit den Lieferwagen der Tafel Tag für Tag Lebensmittel sammeln und diese an Bedürftige ausgeben. Ich sehe die beeindruckende Hilfe, die Human Plus in den Krisengebieten der Erde leistet. Von Nettetal aus. Ich sehe Menschen, die in Kindergärten Woche für Woche zum Vorlesen bereitstehen, die bei Hausaufgaben helfen. Ich sehe seit fast zwei Jahren in der Alten Kirche Montag für Montag 30 bis 60 Menschen, die gegen den Krieg anbeten und singen.