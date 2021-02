Brand an der Boisheimer Straße in Schaag : Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Am Donnerstagabend mussten die Löschzüge Schaag und Lobberich zu einem Wohnungsbrand ausrücken. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Schaag Am späten Donnerstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schaag gerufen. Eine Wohnung brannte, die Feuerwehr rettete Hausbewohner unter Atemschutz durch das verrauchte Treppenhaus.

(hb) Niemand wurde bei einem Wohnungsbrand in Schaag verletzt. Am späten Donnerstagabend um 22.44 Uhr wurde der Löschzug Schaag mit dem Stichwort „Wohnungsbrand – Personen im Gebäude“ zu einem Mehrfamilien-Wohnhaus auf die Boisheimer Straße alarmiert. Gemäß der Alarmordnung wurde der Löschzug Lobberich mit der Drehleiter, der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Nettetal, Rettungswagen und ein Notarzt zeitgleich alarmiert. Bereits nach vier Minuten traf das erste Löschfahrzeug an der Einsatzstelle ein und konnte den Wohnungsbrand bestätigen. Es drang Rauch aus dem Treppenhaus und mehrere Personen befanden sich bereits vor dem Gebäude. Unter Umluft unabhängigen Atemschutz konnten die übrigen Bewohner aus dem Haus herausgeführt und das Feuer in der Brandwohnung gelöscht werden. Alle Bewohner wurden vom Rettungsdienst gesichtet und zum Teil mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert. Nach Abschluss der durchgeführten Lüftungsmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei, konnten die unverletzten Bewohner wieder zurück in Ihre Wohnungen.

(hb)