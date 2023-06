Neue Wohnungen in Nettetaler Denkmal Haus Baerlo soll wieder bewohnbar werden

Wer Informationen über Haus Baerlo im Internet sucht, stößt auf einer Seite des Landschaftsverbands Rheinland schnell auf diesen Satz: „Das ehemals vermutlich verputzte oder geschlämmte zweigeschossige Herrenhaus aus Backstein in vier zu fünf Fensterachsen ist in Ruinen erhalten.“ Ruine klingt ein bisschen kräftig, wenn man dabei mittelalterliche Burgen vor Augen hat, von denen nur noch halbe Außenmauern stehen. Da hat das im 17. Jahrhundert unweit des De Wittsees errichtete Herrenhaus doch noch etwas mehr zu bieten. Die Außenmauern aus groben Ziegeln stehen noch und ein Dach ruht auch darauf – wenn auch eine Notkonstruktion, die weit nach dem 17. Jahrhundert aufgesetzt wurde. Bewohnbar ist freilich allenfalls für Fledermäuse, was von Haus Baerlo übrig geblieben ist. Andreas Knapp will das ändern.