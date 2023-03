In drei Stadtteilen von Nettetal Wochenmärkte: Klein, aber beständig

Rainer Josten tut an diesem Dienstagvormittag, was er seit vielen Jahren an Dienstagen tut: Er steht hinter einer langen Tischreihe, auf der Kisten mit Tomaten, Zucchini, Gurken, Paprika und allerlei weiteres Gemüse und Obst stehen. Sein Vater, so erzählt Josten, habe sein Geschäft schon 1974 auf dem Wochenmarkt in Lobberich aufgeschlagen.