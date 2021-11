Mobilitätswende in Nettetal : Stadt wird Mitglied beim Zukunftsnetz Mobilität NRW

Marco Simons, Michael Zyweck, Markus Grühn, Stella Schwietering, Bürgermeister Christian Küsters und Norbert Müller (v.l.) vor dem Rathaus. Foto: Stadt Nettetal

Nettetal Wie wird sich die Mobilität in den Innenstädten und auf dem Lande in der Zukunft wandeln? Für die Stadt Nettetal wird aktuell an einem Mobilitätskonzept gearbeitet. Begleitend dazu will die Stadt Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW werden.

Derzeit erarbeitet die Stadt in Zusammenarbeit mit der Ingenieurgesellschaft Stolz aus Neuss ein Integriertes Mobilitätskonzept für das gesamte Stadtgebiet. Parallel bemüht sich die Stadt seit dem Sommer um eine Aufnahme in das Zukunftsnetz Mobilität NRW. „Wir möchten fester Bestandteil des bestehenden Netzwerkes werden und uns als Mitgliedskommune auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität beraten und begleiten lassen“, hält Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) fest. Das Thema Mobilität soll zukünftig ganzheitlich betrachtet und dauerhaft in der gesamten Verwaltung verankert werden. Eine nachhaltige Zukunft für die Kommune soll bedeuten: Verkehr vermeiden, verlagern und verträglicher gestalten.

Anfang November kam es im Rathaus zu einem ersten Meinungsaustausch auf Leitungsebene mit der beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr angesiedelten Koordinierungsstelle. Auf Einladung von Bürgermeister Küsters erläuterten Michael Zyweck (Leiter der Koordinierungsstelle) und Stella Schwietering die Motivation, Anforderungen und Angebote des Netzwerkes. Von Seiten der Verwaltung konnten die laufenden und noch geplanten Aktivitäten rund um das Thema „Mobilität in Nettetal“ vorgestellt werden.

Den bereits eingeschlagenen Weg will man zukünftig gemeinsam weiter verfolgen. Die für eine vollständige Mitgliedschaft noch erforderliche Rahmenvereinbarung soll in den nächsten Wochen abgeschlossen werden.

(hb)