Vielleicht Deutschland-Premiere in Nettetal Wird Fußgängerzone ein Baudenkmal?

Es war eigentlich ein Detail, das auf der Tagesordnung stand: Sollte der seit mehr als 20 Jahren nicht mehr sprudelnde Brunnen auf dem Kirchplatz vor dem Brigittenheim in Kaldenkirchen abgerissen werden, wie es die CDU fordert? Oder sollte man nicht lieber versuchen, ihn wieder betriebsfähig zu machen, wie es der Wählergemeinschaft Wir-in-Nettetal (WIN) vorschwebt? Darüber sollten die Politiker in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses entscheiden. Doch dazu kam es nicht, weil Markus Grühn, Leiter des städtischen Bereichs Stadtentwicklung und -planung, eine Nachricht mitteilte, die verblüfft und Kaldenkirchens Innenstadt in einem neuen Licht erscheinen lässt: Denkmalschützer des Landschaftsverbands Rheinland hätten ein Auge auf die Fußgängerzone geworfen und arbeiteten an einem Gutachten, ob nicht die gesamte Fußgängerzone Kaldenkirchens ein Baudenkmal sei. Was nicht nur Folgen für die künftige bauliche Entwicklung im Kern dieses Stadtteils hätte, sondern Kaldenkirchen zum ersten Ort in Deutschland machen würde, dessen komplette Fußgängerzone einen solchen Status hat.