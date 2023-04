Zu viel Nähe zur CDU? Wählergemeinschaft wirft Stadt „ungeheuerliches“ Mietverhältnis vor

Die Anfrage der Wählergemeinschaft „Wir in Nettetal“ (WiN) an den „Herrn Bürgermeister der Stadt Nettetal Christian Küsters“ ist auf den 13. April datiert und sie enthält Fragen zu einem Vorgang, den WiN-Fraktionschef Hajo Siemes als „ungeheuerlich“ bezeichnet. Die Stadt habe für den Bereich Tiefbau ihres Nettebetriebs Räume in der Rechtsanwaltskanzlei in Lobberich gemietet, in der auch der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Jürgen Boyxen, tätig ist. Dort arbeitet auch die CDU-Geschäftsführerin und Ratsfrau Gaby Glatz als Boyxens Sekretärin. „Die Anmietung von Räumlichkeiten für Teile der Stadtverwaltung in einem kommunalpolitischen ,CDU-Hochburg-Gebäude‘ schafft eine Nähe, die aus unserer Sicht mit einer neutralen Verwaltung nicht im Einklang steht“, kritisiert die WiN-Fraktion.