Nettetals Konzept So will die Stadt Unterkünfte für Leiharbeiter stärker überwachen

Es war eine kalte Nacht im Dezember Mitte 2022, als in Brüggen und Hinsbeck ein Großaufgebot von Polizisten sowie Vertretern deutscher, niederländischer und polnischer Behörden Häuser kontrollierte, in denen in den Niederlanden beschäftigte Leiharbeiter aus Osteuropa untergebracht waren. Eine Aktion, die sich etliche Nettetaler seit Langem gewünscht hatten.