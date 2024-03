Baugebiet in Nettetal Stadt will Trappistenweg auf Kredit fertig stellen

Dass der Ausbau nun außerplanmäßig geschehen soll, begründet der Nettebetrieb mit Rücksichtnahme auf die Interessen der Anwohner. Die sollen nun endlich eine vernünftige Straße vor den Haustüren bekommen. Dass sich das bis jetzt hingezogen hat, liegt nach Angaben der Stadtverwaltung an Problemen beim Erwerb von Grundstücken. Denn eigentlich sollte das Baugebiet am Trappistenweg noch größer ausfallen, als es bislang ist. Klappte aber noch nicht, weil laut Stadt „private Besitzer der potenziellen Erweiterungsflächen bislang keine Verkaufsbereitschaft zu akzeptablen Konditionen an den Nettebetrieb zur Weiterentwicklung des Quartiers zeigen“. Und das hatte Folgen für die Bewohner der bereits errichteten Häuser. Gewöhnlich erfolgt der Endausbau eine Straße laut Stadt in einem Wohngebiet nämlich erst, wenn 80 Prozent der dort geplanten Häuser auch stehen. Diese Quote ist am Trappistenweg nicht erreicht. Damit die Anwohner aber nicht noch länger auf eine fertige Straße warten müssen, will der Nettebetrieb von der üblichen Quote abweichen und den Endausbau in Angriff nehmen.