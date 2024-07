Berufsausbildung am Niederrhein Eine außergewöhnliche Jobmesse mit Kickerspiel

Antonia Cox (Pottlike Media): „Es wird eine eigene Jobkick App geben. Dort präsentieren sich die Unternehmen mit ihrem Profil inklusive kurzem Vorstellungsvideo. Schüler können sich in der App schon vor der Veranstaltung Spielslots bei Unternehmen buchen, auf die sie neugierig sind.“ Das Ziel der außergewöhnlichen Jobmesse ist es, Jugendliche und Unternehmen in einem innovativen und vor allem sehr persönlichen Format zusammenzubringen. Herzstück des Events ist das Kickerturnier, das Matching wird durch verschiedene Funktionen in der App unterstützt. Jedes Unternehmen bekommt als Unternehmensstand einen gebrandeten Kickertisch. Ein eigener Messestand soll nicht aufgebaut werden - damit haben alle Unternehmen die gleiche Chance, sich den potentiellen künftigen Mitarbeitenden zu präsentieren. Im Vorfeld wird für jedes Unternehmen ein individuelles, kurzes Vorstellungsvideo und ein Profil in der App erstellt. Schon vor der Veranstaltung haben die Teilnehmenden so die Möglichkeit, sich intuitiv in der App die verschiedenen Unternehmensprofile und Vorstellungsvideos anzuschauen und bei Interesse einen Spiel-Slots zu buchen.