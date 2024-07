Nettetal will bauen Grundstücke für neue Feuerwehrhäuser gesucht

„Die Kameradinnen und Kameraden ziehen sich in der Fahrzeughalle hinter den Fahrzeugen um. Eine Geschlechtertrennung ist nicht vorhanden, ebenso kein Platz für weitere Spinde.“ Diese Sätze sind im Brandschutzbedarfsplan der Stadt Nettetal sowohl bei der Beschreibung des Feuerwehrgerätehauses in Lobberich als auch des Gerätehauses in Leuth zu lesen. Sie machen deutlich, dass die alten Gerätehäuser den heutigen Anforderungen nicht entsprechen. Zum Teil beten sie noch nicht einmal genug Raum für moderne größere Fahrzeuge. Die Standorte Lobberich und Leuth stehen für die Stadt daher ziemlich oben auf der Agenda, mit der sie die Arbeitsbedingungen und die Ausrüstung ihrer Freiwilligen Feuerwehr in den kommenden Jahren verbessern will. „Wir suchen in Leuth und Lobberich bereits nach geeigneten Grundstücken“, sagt Nettetals Ordnungsdezernent Andreas Rudolph, in dessen Ressort die Feuerwehr fällt. Und meint damit Grundstücke, auf denen den Löschzügen jeweils ein neues Gerätehaus gebaut werden kann.