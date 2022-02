Kommunalpolitik in Nettetal : Klimaschutz als Leitziel festschreiben

Nettetal Zehn Jahre Leitziele: 2012 beschloss der Rat die Leitziele 2015+ zu Lebensqualität, Wirtschaftskraft und Familie. Jetzt soll der Klimaschutz hinzukommen. Der Haupt- und Finanzausschuss will dabei die alten Leitziele bekräftigen.

„Die Stadt will sich nicht von außen diktieren lassen, wie sie ihre Zukunft gestalten kann. Denn Herzstück von Kommunalpolitik bleibt die Planungshoheit“, so war 2011 in der Rheinischen Post zu lesen. Die damalige Stimmungslage in Nettetal war, sich nicht von den Ballungsräumen abhängen und zur touristischen Spielweise degradieren zu lassen. „Der ländliche Raum darf nicht verkürzt werden auf eine Funktion als Erholungsraum für die Oberzentren“, mahnte damals schon Stadtplaner Markus Grühn. Auch auf Kreisebene kursierte ein Positionspapier zur Wettbewerbsfähigkeit des platten Landes. Die Bürger trugen diese Ziele mit, besser noch: sie entwickelten sie mit. In mehreren Runden hatten Bürger, Vereine, Vertreter von Schulen und aus der Wirtschaft daran mitgewirkt, Leitziele für die Stadt in den kommenden Jahren zu formulieren.