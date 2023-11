Plan für neue Zwar-Gruppe Nettetal will „junge Senioren“ für gemeinsame Aktivitäten gewinnen

Die Gruppe, deren Gründung die Stadt im kommenden Jahr anstoßen möchte, soll keine stadtteilbezogene, sondern für ganz Nettetal sein. Die Zielgruppe der 55- bis 70-Jährigen ist in der Stadt stark vertreten. 10.147 Nettetaler sind in diesem Alter, hat die Stadt ermittelt. Das sind ein wenig mehr als doppelt so viele Personen wie nach Erfahrungswerten nötig sind, damit eine solche Gruppe ein ausreichendes Reservoir an potenziellen Mitgliedern hat. In Lobberich kommen 3428 Einwohner infrage, in Schaag 924, in Leuth 430, in Kaldenkirchen 2291, in Hinsbeck 1266 und in Breyell 1808.