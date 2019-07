Nettetal : Stadtverwaltung Nettetal bleibt bei Landesgartenschau 2026 am Ball

Stadtverwaltung Nettetal bleibt bei Landesgartenschau 2026 am Ball

Im Konzept ist auch der Ingenhovenpark in Lobberich enthalten. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Nettetal Ein Grünbogen in Lobberich soll zumindest Nebenschauplatz werden. Nettetal beruft sich auf die gute Beurteilung der konzeptionellen Vorschläge.

Nachdem im ersten Anlauf der große Wurf beim Wettbewerb um die Bewerbung als Standort der Landesgartenschau 2026 („Laga 2026“) nicht gelungen ist, will die Stadt Nettetal aber am Ball bleiben. Stimmt die kreisintern als Hauptstandort favorisierte Gemeinde Grefrath einer Machbarkeitsstudie zu, möchte Nettetal mit dem Bereich „Pierburg-Ingenhovenpark-Stadtzentrum Lobberich“ als Nebenschauplatz mitmachen. Will Grefrath die Laga 2026 nicht als Hauptstandort veranstalten, soll sich Nettetal als Hauptstandort bewerben. Dies haben die Mitglieder des Ausschusses für Stadtplanung beschlossen.