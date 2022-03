Kinder in Nettetal : Bei Kindern die Muttersprache fördern

Nettetal Mit einem Treffen in der Kita Bongartzstift wurde das Herkunftsprachen-Projekt des Integrationsrates gestartet. Mit zweisprachigen Medien sollen in einem ersten Schritt Kindergartenkinder und ihre Eltern erreicht werden.

In Nettetal lebt heute etwa ein Drittel der Kinder in einer Familie mit internationaler Geschichte. Das Projekt „Förderung der Muttersprache“ will sich um diese Kinder kümmern, und zwar will man in den Kitas anfangen. Angestoßen hat das Projekt der Integrationsrat unter Leitung von Nimet Said und ihrem Stellvertreter Andreas Zorn (WIN). Zum Kick-off-Termin mit Schirmherr Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) wurde in die Kindertagesstätte Bongartzstiftung in Lobberich eingeladen. Eine Projektgruppe mit Vertretern der Stadt, der Stadtbücherei und der Kitas hat dazu Materialien zusammengestellt, die jetzt peu à peu den Kitas zur Verfügung gestellt werden.