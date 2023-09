Wild West BBQ fährt zur Weltmeisterschaft im Grillen Nettetaler sind die besten Griller in NRW

Dass die Nettetaler überhaupt im benachbarten Krefeld an den Start gehen würden, hatte sich erst kurzfristig entschieden. Denn eigentlich hatten sie in Krefeld erst zugesagt, dann aber wieder zugunsten des Wettbewerbs in Thüringen abgesagt – und am Samstagabend, kurz nach 22 Uhr, entschieden: Wir ziehen das durch. Da waren die Grills wieder im Wagen verstaut, und von Bad Rodach ging es dann in einer Nachtschicht nach Krefeld. „Wir haben drei Stunden während der Fahrt im Auto geschlafen“, berichtet Erik Radmacher.