Radfahrerin in Nettetal verletzt Wieder Unfall am Poller der Nettebrücke

Hinsbeck · An der Brücke über die Nette an der Stadtgrenze zu Wachtendonk ist wieder eine Radfahrerin verletzt worden, als sie gegen einen mitten auf dem Weg stehenden Poller fuhr. An gleicher Stelle gab es bereits einen Unfall mit Todesfolge.

02.05.2023, 17:47 Uhr

Angela Müller-Milluks rollt fürs Fotos an dem metallenen Pfosten vorbei, gegen den sie neulich geprallt ist. Dabei zog sie sich schmerzhafte Prellungen zu. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Für Angela Müller-Milluks sollte es eine vergnügliche Radtour mit ihrem Mann werden. Die Strecke, die das Paar aus Viersen an der Grenze zwischen Nettetal und Wachtendonk fuhr, war ihr nicht vertraut. „Ich fuhr ein paar Meter hinter meinem Mann, und dachte: Mensch, da kommt jetzt eine Brücke – und in diesem Moment war da auch schon der blöde Pfosten im Weg“, beschreibt die 43-Jährige den Augenblick vor dem schmerzhaften Ende der Radtour. Müller-Milluks prallte gegen den metallenen Pfosten, der mitten auf dem Weg steht. Und sie ist nicht die Erste, der dies passierte.