Jubilar-Treffen in Nettetal Die Erstkommunion ist unvergessen

Wilfried Giebmanns kann sich noch gut an seine Erstkommunion erinnern: „Ich habe eine dunkelblaue Anzugjacke mit passender kurzer Hose und ein weißes Hemd getragen.“ Winfried Sieben nickt zustimmend. „Du darfst aber nicht vergessen, dass wir Jungs vor 70 Jahren auch alle ein Sträußchen in der oberen Jackentasche trugen“, fügt er hinzu. Es sind Erinnerungen wie diese, die die Runde machten beim Treffen von Männern und Frauen, die vor 50 oder mehr Jahren erstmals an der Kommunion teilnahmen. Die Pfarrgemeinden St. Lambertus, Breyell, St. Anna, Schaag sowie St. Peter und Paul, Leutherheide hatten dazu eingeladen und damit an eine Tradition angeknüpft, die aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen drei Jahren ausgefallen ist.