Diebstähle in Nettetal Und wieder Fallrohre in Kaldenkirchen gestohlen

In der Zeit zwischen dem 21. und dem 23. Mai hatte es an mehreren Häusern an den Straßen Königspfad, „Zur Lärche“ sowie am Schindackersweg solche Diebstähle gegeben. Weitere Fälle und Tatorte sind aktenkundig: am 10. Mai an der Lambert-Maaßen-Straße, in der Nacht vom 3. auf den 4. April an der Ringstraße. Am 31. März meldete die Polizei ebenfalls Diebstähle von kupfernen Regenrinnen an zwei Stellen.