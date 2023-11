Tatorte in Nettetal Serie der Kupferrohr-Diebstähle geht weiter

In der gleichen Nacht zwischen 23.30 und 9.20 Uhr kam es auch zu einer Tat in Leuth-Busch. In diesem Fall wurde die Hausbewohnerin durch ein Geräusch gegen 1.30 Uhr geweckt. Sie sah einen Mann mit einem Fahrrad eilig in Richtung Breyell davonfahren. Allerdings hatte dieser keine Gegenstände bei sich. Er wird als schlank, dunkel gekleidet und etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Erst am Morgen bemerkte die Frau, dass das Kupferfallrohr gestohlen worden war. Zwischen 21.30 Uhr am Donnerstag und 8.45 Uhr am Freitag haben Unbekannte auch ein Haus an der Straße Schwanenhaus in Kaldenkirchen aufgesucht und ein Kupferfallrohr gestohlen. Ein Bewohner hatte gegen 3.15 Uhr einen Knall wahrgenommen, aber bei einem Blick aus dem Fenster nichts festgestellt.