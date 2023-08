Serie in Nettetal Kaldenkirchen erneut von Kupferrohr-Dieben heimgesucht

Die beiden jüngsten Fälle ereigneten sich nach Angaben der Polizei in den vergangenen vier Tagen: Einmal entwendeten der oder die Täter ein Regen-Fallrohr aus Kupfer an einem Haus an der Steyler Straße. Diese Tat geschah zwischen Donnerstag, 17. August, 20 Uhr, und Freitag, 17 Uhr. In der Nacht zu Samstag, 19. August, wurde dann die Besatzung eines Streifenwagens zur Brückenstraße gerufen. Dort hatte ein Anwohner den Diebstahl eines Fallrohrs beobachtet. Der Täter war mit dem etwa vier Meter langen Kupferrohr auf einem Fahrrad über die Spitalstraße in Richtung Ortsmitte geflohen. Der Zeuge beschreibt den Unbekannten als etwa 35 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet.