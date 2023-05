Kupferdiebe in Nettetal Wieder Regenrohre in Kaldenkirchen gestohlen

Diebstähle von Kupferrohren hat es auch in früheren Jahren und in anderen Orten immer wieder schon mal gegeben. Zurzeit häufen sie sich allerdings in Kaldenkirchen. Irgendwann nach 18 Uhr am Mittwoch, 10. Mai, wurde ein Regenfallrohr von einem Haus an der Lambert-Maaßen-Straße abmontiert. Auch in der Nacht vom 3. auf den 4. April waren Diebe in Kaldenkirchen unterwegs gewesen und hatten ein Fallrohr an der Hausecke Ringstraße demontiert. Am 31. März meldete die Polizei ebenfalls Diebstähle von kupfernen Regenrinnen an zwei Stellen.