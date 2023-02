Theologe aus Nettetal Bastian Rütten: Fastenzeit als Auszeit für die Sinne

Der Griff zum Süßigkeiten-Schrank etwa sei ja mehr so eine Übersprungshandlung. Rütten will in den nächsten Wochen darauf achten, anders mit seiner Zeit umzugehen, bewusster. Abends etwa ein Buch zur Hand zu nehmen oder einen Besuch zu machen, der immer wieder aufgeschoben wurde. „Jeder hat doch diese Gedanken, ich müsste mal wieder den oder den treffen. Und dann merkst du, dass schon wieder zwei Jahre um sind. Die Fastenzeit ist für mich eine gute Gelegenheit, solche Vorsätze dann wirklich auch in die Tat umzusetzen.“