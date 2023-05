Forum in Nettetal Wie sich Firmen für die Zukunft aufstellen

Rathaus Nettetal Foto: Holger Hintzen

(busch-) Wie können sich Unternehmer in einer rasant entwickelnden Welt für die Zukunft rüsten? Das ist das Thema des nächsten „Forum Mittelstand“ am Dienstag, 23. Mai, 18 Uhr, im Rathaus Nettetal. Dabei geht es um „Technologie-Resilienz in kleinen und mittelständischen Unternehmen“. Die Teilnehmer sollen mehr darüber erfahren, wie sie technologische Trends frühzeitig erkennen und im Unternehmen etablieren können. Das Impulsreferat hält Professor Jürgen Quade (Hochschule Niederrhein). Er will darstellen, wie potenzielle Wettbewerbsnachteile durch Minimierung von Abhängigkeiten reduziert werden können. Außerdem dabei: Susan Kessler von der Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft und Dennis Nilgen (Mars Confectionery Supply GmbH). Moderator ist Professor Thomas Merz (IST-Hochschule Düsseldorf). Gastgeber sind der Verein „Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft“ (IMW) und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Kreis Viersen. „Wir sind mit dem Forum nah am Puls der Zeit“, meint WFG-Geschäftsführer Thomas Jablonski. Das positive Feedback bestätige immer wieder die Auswahl der Themen und Referenten. Info Auskünfte gibt es bei Uta Pricken unter Ruf 02152 202921 oder per E-Mail: uta.pricken@wfg-kreis-viersen.de. Online-Anmeldungen unter https://wfg-kreis-viersen.de/veranstaltungen/forum-mittelstand-technologie-

resilienz-in-kmu/

