Nettetals Schulen und ChatGPT Turbo-Schummeln mit Künstlicher Intelligenz – die große Versuchung?

Hausaufgaben von Mitschülern abschreiben, seine Eltern die Facharbeit verfassen lassen oder mal schnell einen Wikipedia-Eintrag übernehmen: Geschummelt wurde an Schulen schon immer. Mit ChatGPT – einem Chatbot, der auf einer Künstlichen Intelligenz (KI) basiert – ist Schummeln jedoch noch viel einfacher und neuer Qualität möglich. Denn ChatGPT liefert in Sekundenschnelle flüssig geschriebene Texte, kann Gedichte analysieren und Aufsätze schreiben. Das stellen auch Lehrer in Netteral fest. „Wir hatten gerade erst den Fall, dass eine Facharbeit von der KI geschrieben wurde“, berichten Karolin Bongartz und Marcus Marosz vom Werner-Jäger-Gymnasium. Dies fiel auf, da der Sprachstil nicht den Fähigkeiten und dem Stil des Schülers entsprach. Werden Texte jedoch umgeschrieben und angepasst, ist schwerer zu erkennen, ob der Schüler oder die KI der Autor ist. Macht ChatGPT somit schriftliche Hausaufgaben und Facharbeiten überflüssig?