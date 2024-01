Serie Denkmäler in Nettetal Vom Bauernhof zur boomenden Dorfdisko

Bis zum Zweiten Weltkrieg war die Gaststätte Rollbrocker eines der bedeutendsten Wirtshäuser in Hinsbeck. Ob Kirmes- oder Karnevalsfeiern, Reiterbälle oder Schützenfeste, Theater- oder Gesangsaufführungen: Diese Räume am Markt 3 in Hinsbeck wurden ständig genutzt. Heinrich Rollbrocker war ein guter Wirt und Geschäftsmann, der neben der Wirtschaft auch eine Brauerei und eine Schnaps-Brennerei in seinem Anwesen hatte.