Kurioses in Nettetals Rathauskeller Wenn Golftasche, Geld und Gebiss zur Fundsache werden

Nettetals Rathaus ist nicht Fort Knox. Es lagern dort auch keine Goldmengen, wie auf dem dafür berühmten US-amerikanischen Marinestützpunkt. Aber die dicke Stahltür am Ende eines Flurs im Keller des Verwaltungssitzes ist schon recht imposant und bestimmt nicht leicht zu knacken. Gut so, denn hinter der Tür lagert allerhand, was in Nettetal irgendjemandem irgendwie verloren gegangen ist: Schlüsselbunde, Mobiltelefone und Geldbörsen sind besonders häufige Fundsachen. 200 oder gar 300 Euro bergen die Portemonnaies freilich eher selten.