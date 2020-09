Steyler Missionare : Ein Stück Mission in Kaldenkirchen

Bruder Paul Heider hat die Geschäftsleitung des Apostolats Zeitschriften inne. Viele kennen die Zeitschrift „Stadt Gottes“, deren Name nach 142 Jahren geändert wurde in „Leben jetzt“. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kaldenkirchen Seit 1875 sind die Steyler Missionare mit Kaldenkirchen verbunden. Was mit einem Postfach anfing, ist heute ein 4000 Quadratmeter großes Gelände an der Bahnhofstraße in der Grenzstadt. Ein Besuch.

An dem Schild mit dem blauen Logo und dem schwarzen Schriftzug ist man schnell vorbeigefahren, wenn man auf der Bahnhofstraße in Kaldenkirchen mit dem Auto unterwegs ist. Zu Fuß fällt das Schild schon eher ins Auge. An der Bahnhofstraße 9b sind die Steyler Missionare zu Hause. Genauer gesagt: das Apostolat Zeitschriften der Ordensgemeinschaft. Von dort wird der gesamte Vertrieb der Zeitschriften und Kalender organisiert. Bis 2019 war der Kaldenkirchener Standort auch der juristische Sitz der Ordensgemeinschaft für alle Niederlassungen in Deutschland. „Heute ist der juristische Sitz in Sankt Augustin“, sagt Bruder Paul Heider, der die Geschäftsleitung des Apostolats Zeitschriften innehat.

Dass die Steyler Missionare seit 145 Jahren mit Kaldenkirchen verbunden sind, wissen längst nicht alle. Als Arnold Janssen 1875 eine missionarische Gemeinschaft gründen möchte, geht das in Deutschland wegen des dort herrschenden Kulturkampfes nicht. Der gebürtige Gocher weicht ins nur wenige Kilometer entfernte Steyl in den Niederlanden aus. Dennoch ist ihm ein Kontakt in Deutschland wichtig.

Info Weltweit im Einsatz für Menschen in Not Projekte Die Steyler Missionare setzen sich weltweit für Sozial-, Bildungs- und Nothilfeprojekte ein. An den Brennpunkten der Welt arbeiten Missionare gegen Armut, Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Internet www.steyler.eu.

Der Steyler Standort in Kaldenkirchen wird gefunden, wobei er zunächst nur eine Dienstfunktion über die deutsch-niederländische Grenze hinweg hat. In den ersten Monaten handelt es sich lediglich um ein Postfach, um das sich eine Kaldenkirchenerin kümmert. Bereits Ende 1875 gibt es auf der Steyler Straße 44 ein Zimmer als Lagerraum für die Postsachen und Sendungen. Eine dort ansässige Spedition stellt es zur Verfügung. Es ist die erste räumliche Niederlassung der Steyler Missionare in der Grenzstadt.

Janssen, der auch seelsorgerische Anfragen aus Kaldenkirchen annimmt, unterhält viel Unterstützung von den Kaldenkirchenern. Im Ersten Weltkrieg kommen ein Zimmer und ein Lagerraum an der Bahnhofstraße 4 hinzu. 1925 kaufen die Steyler Missionare das rund 4000 Quadratmeter große Grundstück an der Bahnhofstraße 9. Das erste eigene Gebäude wird errichtet, in dem ab 1935 ständig Mitbrüder leben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Gebäude ergänzt. Im Jahr 1949 wird eine Kapelle eingerichtet, die auch den Kaldenkirchenern für Gottesdienste und Trauungen zur Verfügung steht. 1976 werden der Büro- und Lagertrakt erweitert, in den Jahren 1983/84 wird ein größerer Verwaltungsbau mit Wohnhaus errichtet. Kaldenkirchen ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für den Orden.

Das ist heute immer noch so, obwohl sich einiges geändert hat. Seit 2013 leben keine Mitbrüder mehr dort, rund 20 Prozent der Gebäudefläche sind an eine karitative Organisation aus Aachen vermietet. In den übrigen Räumen sind zusammen mit Heider 19 Mitarbeiter untergebracht. Von außen ist, abgesehen von dem Hinweisschild, nicht zu erkennen, dass es sich um eine Ordensgemeinschaft handelt. „Wir müssen uns nicht verstecken, wollen es aber auch nicht überdeutlich machen, dass wir in Kaldenkirchen vor Ort sind“, sagt Heider. „Wir gehören einfach zu diesem schönen Ort dazu und arbeiten von hier aus. Der Standort ist uns wichtig und wir wollen ihn nicht aufgeben. Das wäre alleine gegenüber unseren Mitarbeitern, die hier leben, nicht fair.“