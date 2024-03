Für Familien in Nettetal Wie die Jüngsten die Bücherwelt entdecken

Nettetal-Breyell · Einmal im Monat treffen sich die Teilnehmer des Mini-Buch-Clubs in der Stadtbücherei in Nettetal-Breyell. Was Erzieherin Stephanie Dammer Eltern mit ihren Kindern bis zum Alter von zwei Jahren bietet.

01.03.2024 , 05:15 Uhr

Stephanie Dammer (r.) begrüßt Liam (acht Monate, links), seinen zweijährigen Bruder Finn und Mutter Anna Wemekamp im Mini-Buch-Club. Foto: Lübke, Kurt (kul)

Von Bianca Treffer

Im Veranstaltungsraum der Stadtbücherei in Breyell ist es gemütlich. Wolldecken und Kissen sind auf dem Boden ausgebreitet, Kisten mit Büchern stehen bereit. Mütter mit ihren Babys und Kleinkindern haben es sich auf der einladenden Spielfläche bequem gemacht. „Wollen wir singen?“, fragt Stephanie Dammer. Die Mütter antworten mit einem lächelnden Kopfnicken. Und schon schallt das Begrüßungslied „Hallo Kinder“ durch den Raum. Dabei begrüßt die Erzieherin Dammer im Lied jedes einzelne Kind mit Namen und lässt außerdem die niedliche Handpuppe Ratti, die sie sich über die rechte Hand gestülpt hat, herzlich winken. Mütter nehmen Kinderhände in die Hand und winken gemeinsam zurück. „Das Lied ist unser festes Ritual, mit dem wir immer starten“, sagt Dammer. Einmal im Monat lädt der Mini-Buch-Club in den Veranstaltungsraum der Stadtbücherei ein. Die Reihe steht unter einem jeweils wechselnden Motto. Begleitet von der Erzieherin ist dann für eine Stunde spielen, singen, vorlesen und entdecken angesagt. „Mit dem Mini-Buch-Club sprechen wir die Kleinsten an. Die Neugierde auf Bücher kann gar nicht früh genug gefördert werden“, sagt Iris Schulz, die Leiterin der Stadtbücherei. „Daraus entsteht später die Förderung der Lesekompetenz“. Die Bücherei verfügt über 6500 Bilderbücher, von Fühlbüchern über Pappbilderbücher bis hin zum klassischen Bilderbuch, die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern entdecken können oder ihnen daraus vorlesen. Das Angebot besteht bereits seit dem Jahr 2012. Es richtet sich an Eltern und ihren Nachwuchs von wenigen Monaten bis zu zwei Jahre und erfreut sich einer großen Beliebtheit. „Es ist eine schöne Aktivität, die wir regelmäßig besuchen. Gerade wenn man noch nicht in den Kindergarten geht, ist es schön, andere Kinder und Mütter zu treffen“, sagt Anna Wemekamp. Während ihr acht Monate alter Sohn Liam auf ihrem Schoss sitzt, entdeckt sein zwei-jähriger Bruder Finn die Welt der Bilderbücher selbstständig. Er sei von Traktoren und Baggern fasziniert, erzählt seine Mutter, während Finn sich durch das interaktive Bilderbuch „Benno Bibers Bauernhof“ blättert und Pappklappen im Buch öffnet, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Sarah ist mit ihrer acht Monate alten Tochter Jola zum zweiten Mal dabei. „Ich mag die hier angebotene Kombination von Bewegungsspielen und ruhigen Phasen“, sagt sie. „ Man erhält neue Anregungen, die man prima für zuhause mitnehmen kann. Es ist einfach ein sehr gutes Angebot.“ Stephanie Dammer hat nun ein Bewegungslied angestimmt, bei dem eine Karussellfahrt im Mittelpunkt steht. Die jungen Teilnehmer, die schon selbst laufen können, bewegen sich mit ihren Müttern im Kreis mit. Die anderen werden getragen. Die Kinder sind begeistert, sobald das Fliegen auf dem Arm angesagt ist. Danach wird es bunt. Das aktuelle Treffen steht unter dem Motto „Bunt ist die Welt“. Die Erzieherin hat eine altersgerechte Malaktion vorbereitet. Auf kleine Leinwände verteilt sie Kleckse von bunter Fingerfarbe, packt anschließend die Leinwände in durchsichtige Kunststofftüten. „Jetzt können die Kinder mit den Fingern über die Farben wischen und sie verteilen, ohne dass mit der Farbe gekleckert wird“, erklärt Stephanie Dammer. Die Zwei-Jährigen sind schon selbstständig bei der Sache. Die Jüngeren brauchen noch Hilfe. Ein Riesenspaß ist es aber für alle. Im Mini-Buch-Club läuft das Programm derweil weiter, wobei sich alle auf die Seifenblasen freuen, die das Abschlussritual darstellen. Info Am Mittwoch, 20. März um 9.30 Uhr und um 10.30 Uhr geht es mit dem Thema Ostern im Mini-Buch-Club in der Stadtbücherei Breyell, Lobbericher Straße 1, weiter. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Babys begrenzt. Anmeldungen werden eine Woche vor dem Termin entgegengenommen unter der Rufnummer 02153 72031.

(tre)